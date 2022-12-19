الإعلان في نواكشوط عن وفاة الشاعر محمد الأمجد

أعلن الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن وفاة الصحفي والشاعر، محمد الأمجد ولد محمد الأمين السالم، بعد صراع مع المرض.

وسبق للراحل أن عمل في عدة مؤسسات إعلامية، أبرزها التلفزة الموريتانية، التي قدم خلال عمله فيها على مدى سنوات عدة برامج ثقافية ودينية.

كما عمل في عدد من الصحف المكتوبة، بالإضافة إلى عمله ككاتب لعدة أعمال مسرحية وتلفزيونية، ونصوص شعرية ساخرة، تم نشر بعضها في الصحف المحلية.

وجمع الراحل معظم إنتاجاته في مجموعة سماها “الأزهار الندية في المنظومات الأمجدية”، لم تتم طباعتها، كما جمع عدة أنظام تتعلق بالنقد الاجتماعي.

مؤسسة «صحراء ميديا» إدارة وعمالا ترفع تعازيها الحارة لذوي الراحل ومحبيه وزملائه في الحقل الصحفي، وتتمنى له الرحمة والغفران وجنة الرضوان.