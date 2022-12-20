أميركا تدعم الزراعة والتحضير للانتخابات في موريتانيا بـ 1.4 مليار أوقية

وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني أوسمان مامودو كان، الاثنين في نواكشوط، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في موريتانيا ، سينثا كيرشيت، اتفاقية لدعم الزراعة في موريتانيا وكذا مسار تحضير الانتخابات المقبلة.

.ويبلغ هذا التمويل المقدم من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على شكل منحة 3 ملايين و750 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 1.4 مليار أوقية قديمة ، منها 3.5 مليون دولار لدعم قطاع الزراعة في موريتانيا.

وفي كلمة له بالمناسبة، ثمن معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية مستوى التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للولايات المتحدة الأمريكية شكلت مناسبة هامة للرفع من مستوى هذا التعاون.

من جابنها قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة الموريتانية وقعتا عام 2016 اتفاقية بهدف توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للشباب الموريتاني، مشيرة إلى أنه تم القيام ببعض إجراءات التعديل على هذه الاتفاقية.

وبينت أن التعديل الجديد الذي تم إجراؤه اليوم يعكس التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقوم الحكومة الموريتانية بوضع جدول أعمال التنمية الخاص بها.