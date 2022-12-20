الرباط.. رئيس البرلمان الموريتاني يجري مباحثات مع نظيره المغربي

أجرى رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) الشيخ أحمد ولد بايه مباحثات مع نظيره المغربي ، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بمقر البرلمان في العاصمة المغربية الرباط.



وذكر بلاغ لمجلس النواب المغربي أن الجانبين أشادا خلال هذا اللقاء بالعلاقات التاريخية «المتميزة» التي تجمع البلدين واتفقا على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، والعمل على إحداث منتدى برلماني مغربي-موريتاني وتكثيف التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البلاغ أن الطالبي العلمي رحب في مستهل هذا اللقاء بزيارة رئيس الجمعية الوطنية والوفد المرافق له، وأكد على الأهمية التي تكتسيها العلاقات بين البلدين، والتي «تشهد طفرة نوعية بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني».

وفي هذا السياق، استعرض رئيس مجلس النواب عددا من مجالات التعاون البرلماني بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الموريتانية مشيرا على الخصوص إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات في مجال التحول الرقمي وتدبير الأرشيف والعمل التشريعي والبرلمان المنفتح، كما أشاد بالعلاقات البرلمانية المتميزة بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

من جهته، أبرز رئيس الجمعية الوطنية بموريتانيا، أن زيارته للمملكة المغربية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وبين البلدين بصفة عامة، وقال “علاقاتنا هي أصلا جيدة، ونطمح لبناء شراكات في مصلحة البلدين”.

وأكد الشيخ أحمد بايه على الآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين على الصعيدين الاقتصادي والفلاحي، مشيرا إلى توفر فرص هائلة للاستثمار، ومبرزا أهمية تظافر الجهود والاستفادة من تجارب وخبرات كلا البلدين.