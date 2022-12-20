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الحكومة تخصص أكثر 56 مليار أوقية قديمة لميزانية وزارة الداخلية

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خصصت الحكومة الموريتانية، أكثر من 56 مليار  أوقية قديمة لميزانية وزارة الداخلية  في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023. 

وكانت لجنة المالية بالجمعية الوطنية قد عقدت مساء  الاثنين اجتماعا لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة  2023. 

وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد لمين استعرض فيه البنود الأساسية لميزانية وزارته ومجالات صرفها، وفق المصدر ذاته. 

وشهدت ميزانية وزارة الداخلية زيادة  أكثر من خمس مليارات أوقية قديمة، مقارنة مع ميزانية قانون المالية الأصلي لسنة 2022.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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