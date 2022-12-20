اجتماع لرؤساء أركان «الإيكواس» لمواجهة الإرهاب

بدأ رؤساء أركان بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، في غينيا بيساو، اجتماعا من أجل مناقشة سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وسيكون الرد على التهديد الإرهابي الذي ينتشر في هذه المنطقة، والذي ضرب مؤخرا، بالخصوص، بنين والطوغو ، في صلب المناقشات، كما كان الأمر خلال اجتماع رؤساء أجهزة المخابرات الذي سبق اجتماع رؤساء الأركان.

وقد شكل تجمع القوات وتقاسم المعلومات، الموضوعان الرئيسيان خلال الاجتماع، بالنظر إلى أن الآفة التي مافتئت تضرب منطقة الساحل منذ عقد، من مالي إلى شمال نيجيريا، تتحرك جنوبا، كما يتضح من خلال الهجمات في شمال بنين والطوغو خلال الأشهر الأخيرة.

ويجتمع قادة الجيوش لبحث الوضع، كما هو الشأن بالنسبة لرؤساء أجهزة المخابرات في غرب إفريقيا، ومن المتوقع إطلاق مبادرات جماعية في اختتام هذا الاجتماع.