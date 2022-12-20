السنغال تستعين بموريتانيا في تطوير سوق السمك

قال وزير الصيد والاقتصاد البحري السينغالي أباب سانيا أمباي إن زيارة العمل التى يقوم بها حاليا لموريتانيا، مكنته من الاطلاع على الخطوات التى قطعتها موريتانيا فى مجال تطوير قطاع الصيد والاقتصاد البحري.

وأضاف بعد جولة قادته إلى ميناء تانيت، وسوق السمك بانواكشوط ، أن تجربة سوق السمك بنواكشوط، مهمة والسينغال بحاجة إلى الاستفادة منها، خاصة أن شريك البلدين واحد وهو الشريك الياباني، حسب تعبيره.

وأعرب امباي عن رغبة بلاده فى إرسال بعثة للاستفادة من تجربة سوق السمك بنواكشوط، من أجل تطوير سوق السمك بالعاصمة دكار .

وبدأ الوزير السنغالي مطلع الأسبوع الجاري، زيارة لموريتانيا، ترأس خلالها إلى جانب نظيره السنغالي محمد ولد عابدين ولد أمعييف جلسة عمل ضمت اعضاء الوفد السينغالي المرافق ونظرائهم الموربتانيين.

وأشاد الوزيران خلال الاجتماع بالعلاقات بين موريتانيا والسينغال، في مجال الصيد البحري، التي توجت منذ 2001 باتفاقية الصيد بين البلدين بالإضافة إلى ابروتكولاتها المختلفة. وتم في إطار الزيارة عقد اجتماع للجنة الفنية الموريتانية السينغالية المشتركة، لمتابعة اتفاقية الصيد بين البلدين بهدف دراسة السبل الكفيلة بتنشيط عملها. وزيز سنغالي: نرغب في الاستفادة من تجربة سوق السمك بنواكشوط السنغال ترغب في الاستفادة من تجربة سوق السمك بنواكشوط السنغال تسعى للاستفاد من تجربة سوق السمك بنواكشوط

السنغال تستعين بموريتانيا لتطوير سوق السمك بدكار

السنغال تستعين بتجربة موريتانيا لتطوير سوق السمك بدكار