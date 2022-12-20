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موريتانيا.. 10 مليارات دولار لتمويل 400 مشروع تنموي

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 24 دقيقة
وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية عثمان مامادو كان

أعلن وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية في موريتانيا، عثمان مامادو كان، أن الدولة حددت 400 مشروع تنموي، تشمل كافة مناحي الحياة، بغلاف مالي يصل إلى 10 مليار دولار تغطي السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ليل الاثنين/الثلاثاء، إلى جانب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس أرباب العمل، تحدثوا خلاله عن حصيلة عمل قطاعاتهم خلال السنوات الأخيرة.

وقال الوزير إن المشاريع المحددة سيتم إطلاقها  خلال الأشهر القليلة المقبلة، مضيفا أن الأعوام الثلاثة الماضية كانت أعوام عمل وجد، “وهذا أكسبنا المصداقية الضرورية، ومكننا من اعتماد الخطط الملائمة، والقيام بالإصلاحات اللازمة واتباع حكامة نالت تزكية دولية” حسب تعبيره.

وأضاف الوزير، أنه “تم اعتماد موريتانيا لأول مرة كدولة ذات قابلية، مما يعني أن الإصلاحات التي اعتمدتها كانت صائبة ومنسجمة”.

وأكد مامودو كان أن “الأزمتان الكبيرتان التى مر بهما العالم مؤخرا، (كورونا وحرب أوكرانيا) تسببتا في قطع سلاسل الإمداد الغذائي، إلا أن السياسات التى اتبعتها موريتانيا كانت ناجعة مما جعل سوقنا لم يتأثر ولم يشهد أي عجز في التموين”.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 24 دقيقة

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