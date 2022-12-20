موريتانيا.. 10 مليارات دولار لتمويل 400 مشروع تنموي

أعلن وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية في موريتانيا، عثمان مامادو كان، أن الدولة حددت 400 مشروع تنموي، تشمل كافة مناحي الحياة، بغلاف مالي يصل إلى 10 مليار دولار تغطي السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ليل الاثنين/الثلاثاء، إلى جانب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس أرباب العمل، تحدثوا خلاله عن حصيلة عمل قطاعاتهم خلال السنوات الأخيرة.

وقال الوزير إن المشاريع المحددة سيتم إطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، مضيفا أن الأعوام الثلاثة الماضية كانت أعوام عمل وجد، “وهذا أكسبنا المصداقية الضرورية، ومكننا من اعتماد الخطط الملائمة، والقيام بالإصلاحات اللازمة واتباع حكامة نالت تزكية دولية” حسب تعبيره.