بعد أداء خرافي بكأس العالم.. المغرب يحتفي بلاعبيه

استقبل العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الثلاثاء بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد أدائهمالمتميز في كأس العالم (فيفا) – قطر 2022، وبلوغهم الدور نصف النهائي.

ووشح خلال الحفل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع ،ومدرب المنتخب وليد الركراكي، واللاعبين الذين كانوا مرفوقين بأمهاتهم،بأوسمة ملكية.

واستقبل لاعبو المنتخب المغربي في حافلة مكشوفة طافت شوارع العاصمة المغربية الرباط ، وتلقوا تحية الجماهير على أدائهم المميز،واحتفاءً بإنجازهم التاريخي في مونديال قطر ووصولهم لنصف النهائي، للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم العربية والأفريقية.

وامتلأت شوارع الرباط بالجماهير منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وسط مجموعة من الإجراءات الأمنية المشددة.

وعبر لاعبو المنتخب المغربي عن سعادتهم وفخرهم عقب استقبال الملك محمد السادس لهم في القصر الملكي بالرباط.

وأكد قائد أسود الأطلس، غانم سايس، في تصريح للصحافة، أن الفريق الوطني “سعيد للغاية” بالاستقبال، وقال سايس “إنه لشرف كبير أن ألتقي بجلالة الملك”، معربا عن شكره للملك على جهوده الرامية إلى تطوير كرة القدم الوطنية.

وأضاف قائد أسود الأطلس أن “العديد من لاعبي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التحقوا بالمنتخب الوطني، وهو ما يعكس العمل الهام الذي قام به جلالة الملك”.

وأضاف الدولي المغربي “خضنا كأس عالم جيدة وقمنا على الخصوص بإبراز قيم جميلة، قيم إنسانية، وقيم المغرب بشكل عام، وهو ما مكننا من بلوغ هذا المستوى من المنافسة”.

كما أكد غانم سايس أنها “صفحة في تاريخ كرة القدم كتبت في المغرب وآمل أن تكون البداية وأن نواصل كتابة صفحات جميلة من هذا التاريخ”.

من جهته، أعرب اللاعب سفيان أمرابط، عن سعادته باستقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء الفريق الوطني لكرة القدم.

وقال لاعب وسط ميدان المنتخب المغربي “إنه حلم تحقق. أنا سعيد للغاية بلقاء ملكنا”.

كما شكر أمرابط الشعب المغربي على الترحيب الحار الذي خص به المنتخب الوطني، وكذا الدعم الذي قدمه له طوال منافسات كأس العالم في قطر.

ولم يفت اللاعب أيضا تقديم الشكر لمغاربة العالم على دعمهم وتشجيعاتهم. وقال “إنه أمر لا يصدق. لم أر هذا الدعم في حياتي.

كما لو أننا فزنا بكأس العالم”.

وأضاف لاعب وسط المنتخب الوطني “نحن فخورون للغاية بإسعاد شعبنا”.

من جانبه أكد مدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الاستقبال الشعبي الذي حظي به أسود الأطلس، بعد أداءهم المتميز بكأس العالم (فيفا)- قطر 2022، كان “مذهلا”.

وأضاف الركراكي، في تصريح صحفي عقب الاستقبال الملكي السامي الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعضاء المنتخب الوطني، أن “الحماس الشعبي كان مذهلا، ومكن اللاعبين من إدراك مدى حجم انتظارات الشعب”، مضيفا أن هذا الحماس “سيدفع اللاعبين دائما إلى بذل قصارى جهدهم عندما يرتدون قميص المنتخب”.

وتابع المدرب الوطني بالقول “نحن فخورون كمغاربة بالنتيجة التي تحققت خلال المونديال”، مؤكدا أن الفريق بأكمله بذل أقصى ما في وسعه لتقديم المزيد للمغاربة.

وقال وليد الركراكي، الذي تم توشيحه بوسام العرش من درجة قائد، “نحن كذلك سعداء للغاية لاستقبالنا من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي أود أن أشكر جلالته على كل ما يفعله من أجلنا ومن أجل الشعب”.