قائد أركان الجيش المالي يبدأ زيارة عمل لموريتانيا

بدأ قائد أركان الجيش المالي الجنرال عمر جارا، الثلاثاء، زيارة عمل لموريتانيا تدوم ثلاثة أيام، سيلتقي خلالها بعض المسؤولين في المؤسسة العسكرية في موريتانيا.

وعقد الفريق المختار بله شعبان قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، جلسة عمل مع المسؤول العسكري المالي، بعيد وصوله للعاصمة نواكشوط.

وحسب ما أعلن عنه الجيش الموريتاني، فإن اللقاء الذي جمع الوفدين الموريتاني والمالي، برئاسة قائدي أركان جيشي البلدين

يهدف إلى تفعيل علاقات التعاون العسكري القائم بين البلدين.

وأضاف الجيش، أن من بين أهداف زيارة قائد الأركان المالي التي تدوم ثلاثة أيام، تفعيل وبحث التعاون بين الجانبين خاصة على مستوى المناطق الحدودية المشتركة.

حضر اللقاء إلى جانب الفريق المختار بله شعبان قائد الأركان العامة للجيوش، كل من اللواء محمد المختار مني قائد أركان الجيش البري واللواء عبدالله محمد سيد الأمين قائد المنطقة العسكرية الخامسة والعقيد الحسن مگت قائد فرقة الاستخبارات والأمن العسكري والعقيد احمدو الصايم قائد المنطقة العسكرية الرابعة وبعض من كبار الضباط بالأركان العامة للجيوش.