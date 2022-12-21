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المغرب يدعو إلى تسريع توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية مع موريتانيا

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربية، ليلى بنعلي، إلى تسريع التوقيع على مشاريع الاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والربط الكهربائي.

وقالت الوزيرة خلال لقاء مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، الشيخ ولد أحمد ولد بايه، إن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تعطي زخما للتعاون الثنائي في ميدان الطاقة، فضلا عن استغلال الفرص المتاحة في الميادين ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرضت أمام رئيس البرلمان الموريتاني أهم الاستراتيجيات والمشاريع التي ينفذها المغرب في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة، وأكدت، في هذا السياق، على أهمية تقاسم التجارب والخبرات في مختلف المجالات من أجل تعزيز وتطوير هذا التعاون.

ووصفت بنعلي العلاقات الثنائية بين موريتانيا والمغرب بـ”الممتازة” مشيرة إلى أنها تتسم بالحوار السياسي المستمر وتقارب وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

ويقوم الشيخ ولد أحمد ولد بايه، حاليا، بزيارة رسمية إلى المغرب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، وسبق له أن، أجرى رمحادثات مع عدد من المسؤولين المغاربة.

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

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