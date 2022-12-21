خطف عامل في منظمة أطباء بلا حدود في مالي

خطف عامل في منظمة أطباء بلا حدود الخيرية ومقرها فرنسا، في شمال مالي، حسبما أعلنت الشرطة المالية ومسؤول محلي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في الشرطة قوله، إن مسلحين خطفوا العامل المذكور في مدينة غاو، كبرى بلدات المنطقة، مضيفا أن المعنى يحمل جنسية دولة إفريقية، ويعمل في القسم اللوجستي في منظمة أطباء بلا حدود.

وعمليات الخطف في مالي قد تعود لأسباب مختلفة، وبعض المخطوفين قد يطلق سراحهم مقابل فدية مالية.

وتواجه مالي، إحدى أفقر دول العالم، تمردا مسلحا منذ عقد امتد إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين، وفي الدول الثلاث الواقعة في منطقة الساحل، لقي آلاف المدنيين والجنود والشرطة مصرعهم وفر أكثر من مليوني شخص من ديارهم.