غزواني يستقبل بعثة من مؤسسة التمويل الدولية

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ظهر اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، بعثة من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة «آن سينجيس»، مستشار المدير العام للمؤسسة.

وقال رئيس الوفد في تصريحات صحفية إن المؤسسة تعتبر أن موريتانيا تتمتع بمقدرات هامة تطمح مؤسسة التمويل الدولية أن تنطلق منها لاعتماد استراتيجية تهدف إلى خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للنساء عبر توفير وظائف لهن في القطاع الخاص.

مشيرا إلى أنه لهذا الغرض سيعقد الوفد لقاءات مع الفاعلين في القطاع الخاص الموريتاني.

وأوضح أن اللقاء مع ولد الغزواني تناول فرص الاستثمار في مجال البنوك وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا القطاع المعدني لأهميته في موريتانيا، كما تطرق الحديث لقطاعي الزراعة والتنمية الحيوانية.

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تسعى عبر هذه الزيارة لتفعيل وتعزيز التعاون مع موريتانيا في مختلف المجالات.

وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية.

وأُنشئت مؤسسة التمويل الدولية في عام 1956 وهي عضو في البنك الدولي