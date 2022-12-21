موريتانيا.. إنشاء معهد لتعليم اللغات الوطنية 

صدقت الحكومة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتضمن انشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعي « معهد ترقية وتعليم اللغات الوطنية» ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن إنشاء المعهد يأتي إتطبيقا لأحكام القانون رقم 2022–23 الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2022 المتضمن القانون التوجيهي للنظام التوبوي الوطني.

ويضطلع المعهد بتنظيم وتنسيق وترقية البحوث التطبيقية في مجال تدريس اللغات الوطنية

كما يسعى لتحضير إدخال اللغات الوطنية ( البولارية، السوننكية والولفية) في النظام التعليمي الوطني.

ويتكفل المعهد بتكوين الأشخاص المكلفين بتدريس هذه اللغات في المؤسسات التربوية، ضمان إعداد الأدوات التربوية