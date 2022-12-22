غامبيا تعلن إحباط محاولة انقلاب وتعتقل عدة جنود

أعلنت حكومة غامبيا، أنها أحبطت محاولة انقلاب عسكرية في البلاد، واعتقلت أربعة جنود، فيما يجري البحث عن آخرين، مشيرة إلى أنها “تسيطر” على الوضع “بالكامل”.

وقال الناطق باسم الحكومة الغامبية، إيبريما جي سانكاريه، في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي “بناء على معلومات استخبارية تفيد بأن جنودا في الجيش الغامبي، كانوا يخططون لإطاحة الحكومة المنتخبة ديموقراطيا للرئيس أداما بارو، نفذت القيادة العليا (القوات المسلحة) عملية عسكرية لمواجهة التحرك”.

وأضاف بيان سانكاريه الذي يعمل أيضا مستشارا للرئيس، أنه “تم اعتقال أربعة جنود مرتبطين بهذه المحاولة الانقلابية المفترضة”، موضحا أن الشرطة العسكرية تقوم باستجوابهم بينما يجري البحث عن ثلاثة شركاء لهم.

وحث المسؤول الغامبي “المواطنين والمقيمين، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، على ممارسة أعمالهم كالمعتاد لأن الوضع تحت السيطرة بالكامل ولا داعي للذعر” حسب تعبيره.

وتحدث شهود عن جنود يتنقلون حول مقر الرئاسة في وسط العاصمة بانجول، فيما سرت شائعات ليلا عن محاولة انقلاب في البلاد.