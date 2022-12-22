موريتانيا في المركز 103 عالميا حسب تصنيف «الفيفا»

أعلن عن التصنيف الجديد للمنتخبات بعد انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي شهدت تتويج الأرجنتين بالمونديال بعد غياب دام 36 عامًا.

أظهر التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حلول موريتانيا في المركز 103 عالميا.

وأصبح منتخب المغرب أفضل منتخب يحقق قفزة في الترتيب لعام 2022 بعدما حصد 142 نقطة جعلته في المركز الحادي عشر، وهو ثاني أفضل مركز لهم في التاريخ بعد المركز العاشر (أبريل 1998).

وحل منتخب السعودية في المركز 49 عالميا متقدما مركزين عن التصنيف الماضي، كما تواجد في المركز الخامس عربيا خلف المغرب وتونس ومصر والجزائر.

أما منتخب تونس فقد حل في المركز 30 عالما فيما حل منتخب مصر في المركز 39، حسب ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا

عالميا ارتقى المنتخب الأرجنتيني بطل العالم في مونديال قطر 2022 إلى المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلف البرازيل التي ما زالت متصدرة، فيما حلت فرنسا الوصيفة في المركز الثالث.