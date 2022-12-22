الرئيس السنغالي يدين محاولة الانقلاب في غامبيا

دان رئيس جمهورية السنغال، ماكي صال ، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ما وصفها بـ”محاولة زعزعة استقرار” الحكومة الغامبية، بعد ساعات من إعلان بانجول عن إحباط محاولة انقلابية.

وكتب ماكي صال على حسابه الرسمي في (تويتر) “أدين بشدة محاولة زعزعة استقرار الحكومة الغامبية”.

وأضاف الرئيس السنغالي، الرئيس الحالي للمنظمة القارية، أن “الاتحاد الإفريقي يرفض بشدة أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح ويظل متضامنا مع الحكومة الغامبية”.

وكان المتحدث باسم الحكومة الغامبية، إبريما سانكاريه، قد أعلن أمس الأربعاء عن توقيف أربعة أشخاص يعملون ضمن قوات الدفاع والأمن في غامبيا.

وأوضح المتحدث في بيان نشر على صفحة رئاسة غامبيا على (فيسبوك)، إن الأمر يتعلق بكل من ضباط الصف سانا فاديرا وإبراهيما سانو ومبارا توراي، وكذا الرقيب جبريل داربوي. وأضاف إبريما سنكاريه أن الأشخاص الأربعة الموقوفين يشتبه في مشاركتهم في محاولة انقلابية.

وأشار إلى أن ثلاثة عناصر آخرين ضمن قوات الدفاع والأمن بغامبيا، الذين يشتبه في مشاركتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة، تمكنوا من الفرار.

وأضاف أن “التحقيقات متواصلة”، مؤكدا أن “المواطنين والمقيمين وأعضاء السلك الدبلوماسي مدعوون إلى مواصلة أنشطتهم”.