موريتانيا .. انطلاق الأشغال في 100 منشأة تعليمية

أطلق وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد، الأشغال في 100 منشأة تعليمية موزعة على 11 ولاية داخلية.

وقالت الوزارة أمس الخميس إنه لم يسبق أن أطلقت الأشغال في هذا العدد من المدارس في وقت واحد، منذ إنشاء قطاع الإسكان.

وتتوزع هذه المنشآت على 11 ولاية بواقع؛ 17 في الحوض الشرقي، و7 في الحوض الغربي، و4 في العصابه، و9 في كوركول، و12 في لبراكنه، و16 اترارزه، و5 في آدرار، و4 في داخلت نواذيبو، و21 في تكانت، و2 في كيديماغه، و3 في إنشيري.

ومن المتوقع أن تنتهي فيها الأشغال قبيل بدء العام الدراسي المقبل،2023 -2024، حيث ستضيف 550 فصلا دراسيا جديدا، وفق تأكيد الوزارة.

وفي خطاب بالمناسبة، أوضح مدير المباني والتجهيزات العمومية بالوزارة إبراهيم ولد اسغير، أن المشروع الجديد يتضمن 81 مدرسة ابتدائية، و16 إعدادية، و3 ثانويات، بقدرة استيعابية تزيد على 34 ألف تلميذ.

وأضاف مدير المباني أن هذه المنشآت ستضاف إلى حصيلة «مشرفة» في مجال البنى التحتية أنجزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث انتهت الأشغال في أزيد من 1400 فصل دراسي، وتجري الأشغال بصورة متقدمة في 900 أخرى.