الإيكواس تدين “بشدة” محاولة الانقلاب في غامبيا

دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) “بشدة” محاولة الانقلاب في غامبيا التي أعلن عن إحباطها أول أمس الأربعاء.

وقالت مفوضية المنظمة الإقليمية في بيان، إنها ” تلقت بذهول وصدمة نبأ محاولة الانقلاب في غامبيا”. وأضاف البيان أن “مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تدين بشدة محاولة الإطاحة بالحكومة المنتخبة بصفة ديمقراطية في غامبيا وتؤكد رفض المجموعة بشكل تام لأي تغيير غير دستوري للحكومة في أي بلد عضو”.

وتابع البيان أن “مفوضية المجموعة تشيد بقادة وموظفي الأجهزة الأمنية في غامبيا لالتزامهم بالقيام بدورهم الدستوري وإحباط المؤامرة غير القانونية”.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن “مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تدعم بقوة الحكومة المنتخبة بصفة ديمقراطية في غامبيا وتجدد إدانتها التامة لمحاولة الانقلاب”. وكانت حكومة غامبيا قد أعلنت أول أمس الأربعاء أنه تم إحباط محاولة انقلاب عسكرية يوم الثلاثاء واعتقال أربعة جنود. وأشارت الحكومة الغامبية في بيان، إلى أن الوضع بات “تحت السيطرة بشكل كامل”.