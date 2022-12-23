bimbankmauritanie
chinguitel

chinguitel
أخبار

موريتانيا.. 32 مليار أوقية لتقوية تزويد نواذيبو بالمياه

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات

وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، الحجر الأساس  لمشروع تقوية نظام تزويد مدينة نواذيبو شمالي البلاد بالمياه الصالحة للشرب من بحيرة «بولنوار». 

وتبلغ تكلفة المشروع 32 مليار أوقية قديمة، مول الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 88 في المائة منها، فيما مولت الدولة الموريتانية النسبة المتبقية. 

ويهدف المشروع إلى تعزيز نظام إنتاج وإمداد مياه الشرب من مدينة نواذيبو من بحيرة بولنوار بالإضافة إلى تعزيز شبكات المياه لمدينتي نواذيبو وبولنوار.

وعانت العاصمة الاقتصادية لموريتانيا نواذيبو خلال السنوات الأخيرة من أزمات عطش متكررة. 

إلى ذلك، وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أمس الخميس إلى نواذيبو لتدشين مشاريع ووضع حد حجر الأساس لأخرى. 

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات

مقالات ذات صلة

مو ريتانيا.. “الأرصاد” تتوقع أمطارا وعواصف وتدعو للحذر

منذ ساعتين

أربع مليارات و700 مليون ميزانية البرلمان لسنة 2023

منذ 3 ساعات

بوركينا فاسو تطرد منسقة الأمم المتحدة

منذ 4 ساعات

كلفت 80 مليون أوقية.. تدشين قرية للصناعة التقليدية بشنقيط

منذ 5 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى