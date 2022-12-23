موريتانيا.. 32 مليار أوقية لتقوية تزويد نواذيبو بالمياه

وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، الحجر الأساس لمشروع تقوية نظام تزويد مدينة نواذيبو شمالي البلاد بالمياه الصالحة للشرب من بحيرة «بولنوار».

وتبلغ تكلفة المشروع 32 مليار أوقية قديمة، مول الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 88 في المائة منها، فيما مولت الدولة الموريتانية النسبة المتبقية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز نظام إنتاج وإمداد مياه الشرب من مدينة نواذيبو من بحيرة بولنوار بالإضافة إلى تعزيز شبكات المياه لمدينتي نواذيبو وبولنوار.

وعانت العاصمة الاقتصادية لموريتانيا نواذيبو خلال السنوات الأخيرة من أزمات عطش متكررة.

إلى ذلك، وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أمس الخميس إلى نواذيبو لتدشين مشاريع ووضع حد حجر الأساس لأخرى.