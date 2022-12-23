كلفت 80 مليون أوقية.. تدشين قرية للصناعة التقليدية بشنقيط

دشنت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، اليوم الجمعة، قرية الصناعة التقليدية، بمدينة شنقيط التاريخية بولاية آدرار شمالي موريتانيا.

وحسب ما أعلنت الوزارة فقد تم إنشاء القرية على مساحة تبلغ 640 مترا مربعا، بكلفة اجمالية تتجاوز حدود ثمانية ملايين أوقية جديدة.

وتحتوي القرية على 21 محلا تجاريا، وساحتين للعرض، ومرافق عمومية وخزانين للمياه، يتسع الواحد منهما لـ21 طنا.

وقال المدير العام لمؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية المنفذة للمشروع، محمد المختار ولد الشيخ سيدي، إن هذه القرية ستمكن سكان شنقيط، من عرض منتجاتهم، وترويج ثقافتهم ،خصوصا في ظل وجود مقومات سياحية تراثية هامة.

وأضاف أن تصميم القرية تم وفق معايير فنية تتوافق مع الخصوصية الحضارية والمعمارية لهذه المنطقة.