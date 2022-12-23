بوركينا فاسو تطرد منسقة الأمم المتحدة

أعلنت بوركينا فاسو اليوم الجمعة، أن منسقة الأمم المتحدة في واغادوغو، الإيطالية باربرا مانزي “شخص غير مرغوب به” وطلبت منها مغادرة البلاد.

وقالت وزيرة الخارجية أوليفيا روامبا خلال مقابلة مع التلفزيون الوطني أن قرار المسؤولة الأممية “يشوه سمعة البلاد، ويلطخها ويثبط عزيمة المستثمرين المحتملين”.

ولفتت روامبا إلى أنه “الحكومة علمت أن مانزي كانت تتوقع حدوث فوضى في بوركينا فاسو، في الأشهر المقبلة”، مضيفة أنها لا نعرف على أي أساس توقعت ذلك”.

ويأتي طرد المبعوثة الأممية بعد أيام قليلة من ترحيل واغادوغو شخصين فرنسيين كانا يعملان في شركة محلي ة وتشتبه السلطات في أن هما جاسوسان.

وشد دت وزيرة الخارجية على ضرورة التفريق بين “شخص مانزي والأمم المتحدة” التي “لا تزال بوركينا فاسو تتعاون معها بشكل جيد للغاية”.

وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات دامية تشنها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية أودت بحياة الآلاف وأجبرت حوالي مليوني شخص على النزوح.