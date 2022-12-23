مو ريتانيا.. “الأرصاد” تتوقع أمطارا وعواصف وتدعو للحذر

أفادت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا أنها تتوقع هطل أمطار ضعيفة إلى معتدلة ، على عدة ولايات موريتانية، الأسبوع المقبل (الفترة ما بين الاثنين والجمعة الموافق(26 – 30 ديسمبر) الجاري.

وأضافت في نشرة لها اليوم الجمعة، أن هذه الأمطار ستشمل ولايات داخلت نواذيبو والمنطقة البحرية المحاذية، وإنشيري وآدرار، وتيرس زمور، وجنوب اترارزة وولايات نواكشوط.

وتوقعت الهيئة، في نشرتها، هبوب رياح من متوسطة إلى قوية، جنوبية شرقية إلى شرقية مصحوبة بعواصف رملية، على كل من الحوضين، لعصابه، تكانت، آدرار، تيرس زمور وشمال كيدي ماغه وكوركول وشرق لبراكنه.

وأوضحت أن هذه الحالة الجوية سببها مرور تيار نفاث على المحور جنوب اترارزة – شمال تيرس زمور، تزامنا مع وجود امتداد المنخفض الجوي، المرتبط بمنطقة الضغط المنخفض على المنطقة البحرية شمال غرب مدينة نواذيبو في المحيط الأطلسي.

ودعت الهيئة جميع المواطنين وخاصة الناقلين والمسافرين في المناطق التي قد تشهد رياحا قوية، وكذا المناطق الهشة التي لا تتحمل تساقطات مطرية متوسطة، إلى اليقظة وأخذ الحيطة والحذر.