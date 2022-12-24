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أخبارافريقيا

الإفراج عن عامل من منظمة “أطباء بلاد حدود” خطف في مالي

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

أفرج الجمعة، عن أحد عمال منظمة “أطباء بلا حدود” الإنسانية، بعد خطفه في مالي على يد مسلحين، وفق ما أفادت الشرطة ومنظمات.

وقالت وكالة فرانس برس، نقلا عن  مصادر في الشرطة المالية، إن مسلحين خطفوا العامل الذي يحمل جنسية دولة بوركينافاسو في مدينة غاو الشمالية الشرقية، كبرى مدن المنطقة.

وأضاف مصدر آخر في شرطة غاو “أ فرج مساء الجمعة عن العامل في منظمة أطباء بلا حدود الذي كان قد خطف في 19ديسمبر الجاري”.
وتشهد مالي التي تصنف كإحدى أفقر دول العالم اضطرابات أمنية منذ نحو عقد، وقد توسع ليشمل النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.

ولقي آلاف المدنيين ورجال الأمن في دول الساحل الافريقي الثلاث مصرعهم جراء النزاع، وش رد أكثر من مليوني شخص من منازلهم.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

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