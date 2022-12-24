بعثة طبية سعودية تجري عمليات جراحية لعشرات الموريتانيين

بدأت بعثة طبية سعودية مشتركة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعية عناية الطبية السعودية (أمس الجمعة)، إجراء عمليات جراحية لعشرات الموريتانيين في العاصمة نواكشوط.

وستجري البعثة عمليات للقسطرة العلاجية بالمركز الوطني لأمراض القلب، بالإضافة إلى عمليات لجراحة المسالك البولية في مركزي استطباب الشيخ زايد و الصداقة.

وعلى مدى 9 أيام ستجري البعثة السعودية عمليات قسطرة لصالح 60 مريضا، بالإضافة إلى عديد منن العمليات الجراحية في المسالك البولية.

وستكون الاولية في العمليات لصالح فئات كبار السن والمحتاجين، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد دشن أواخر أكتوبر الماضي البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في موريتانيا، بالتعاون مع الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية).

وأجرى الفريق الطبي التطوعي مع انطلاق البرنامج 10 عمليات قسطرة علاجية و4 عمليات قلب مفتوح، ونجح في إجراء أول عملية تركيب للصمامات بالقسطرة في مشروع إنساني بأفريقيا.