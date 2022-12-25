لجنة الأهلة: اليوم الأحد فاتح شهر جمادى الأخيرة

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الأهلة، أن اليوم الأحد الموافق 25 دجمبر 2022هو فاتح شهر جمادى الأخيرة للسنة الهجرية 1444ه.

وقالت اللجنة في بيان إنها“اجتمعت بمباني وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، مساء السبت 29 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 24 دجمبر 2022 لمراقبة هلال جمادى الآخرة 1444هـ.

وأضافت أنها “وبعد الاتصال بكافة ولايات الوطن توصلت اللجنة بما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وعليه فإن فاتح شهر جمادى الآخرة 1444 هـ هو يوم الأحد الموافق 25 دجمبر2022م.

وأشارت إلى أن أحداثا إسلامية هامة حدثت في هذا الشهر سينشر أهمها على موقع الوزارة وصفحتها.