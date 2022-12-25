bimbankmauritanie
chinguitel

chinguitel
أخبار

لجنة الأهلة: اليوم الأحد فاتح شهر جمادى الأخيرة

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 29 دقيقة

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الأهلة، أن اليوم الأحد الموافق 25 دجمبر 2022هو فاتح شهر جمادى الأخيرة للسنة الهجرية 1444ه.
وقالت اللجنة في بيان إنها“اجتمعت بمباني وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، مساء السبت 29 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 24 دجمبر 2022 لمراقبة هلال جمادى الآخرة 1444هـ.

وأضافت أنها “وبعد الاتصال بكافة ولايات الوطن توصلت اللجنة بما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وعليه فإن فاتح شهر جمادى الآخرة 1444 هـ هو يوم الأحد الموافق 25 دجمبر2022م.

وأشارت  إلى أن أحداثا إسلامية هامة حدثت في هذا الشهر سينشر أهمها على موقع الوزارة وصفحتها.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 29 دقيقة

مقالات ذات صلة

الإعلان في المغرب عن وفاة الصحفي محمد المختار آبكه

منذ 21 ساعة

بعثة طبية سعودية تجري عمليات جراحية لعشرات الموريتانيين

منذ يوم واحد

موريتانيا.. الحكومة تكشف عن استراتيجيتها لمحاربة الفساد

منذ يوم واحد

الإفراج عن عامل من منظمة “أطباء بلاد حدود” خطف في مالي

منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى