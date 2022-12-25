انتخاب رئيس جديد لسلك أطباء الأسنان في موريتانيا

انتخب السلك الوطني لأطباء الأسنان في موريتانيا محمد عبد الله ولد أمبارك، رئيسا جديدا له وذلك خلال انعقاد المؤتمر الأول للسلك الذي اختتم مساء السبت.

وتنافست في هذه الانتخابات ثلاث لوائح على منصب رئيس سلك الأطباء بعد انفصال الأسلاك الثلاث (الأطباء. الصيادلة. أطباء الأسنان )، ويقود اللوائح كل من الدكتور محمد عبد الله ولد أمبارك؛ والدكتور عبدالله ولد بيان؛ والدكتور محمد ولد بوبكر.

وجاءت تشكيلة أعضاء السلك الوطني للأطباء الأسنان الجديدة على النحو التالي:

محمد عبد الله ولد أمبارك

محمد ولد الفغ

لمرابط ولد محمد الأمين

تكبر منت الدي

هدى منت عبد الله

عبد الله ولد بيان

محمد ولد بوبكر

أيطول عمرو ولد أحمد سالم

عبدي ولد لمام

عبدالرحمن ولد اسماعيل

بايدي لو

سيدي ول المنير