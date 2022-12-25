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حملة في 7 ولايات لتلقيح المواشي ومواجهة الحرائق

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات

أطلقت الإتحادية الوطنية للمنمين، من مدينة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي، شرقي موريتانيا، حملة جهوية لمكافحة الحرائق الريفية وتلقيح المواشي تنفذها الإتحادية في سبع ولايات، تمولها وزارة التنمية الحيوانية.

وتهدف الحملة بحسب ما أعلن عنه إلى الحفاظ على المخزون الرعوي، ومكافحة الحرائق الريفية، التي تشكل مصدر التدمير الاول لهذا المخزون الاستراتيجي الهام وتلقيح المواشي ضد بعض الأمراض الشائعة كبودميعه الذي يصيب المجترات الكبيرة والصغيرة.

وتشمل الحملة ولايات أترارزه ولبراكنه ولعصابه وكوركول وكيديماغه والحوضين، وتركز عمليات التلقيح خلال لها على مرضي بودمعة الذي يصيب المجترات الكبيرة، وبودميعة الذي يصيب المجترات الصغيرة، واللذين تتكفل الوزارة بتوفير لقاحهما

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات

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