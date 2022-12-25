مؤتمر «تواصل» يجيز النظام الأساسي وينتخب مجلس الشورى

وكان المؤتمر فتح أمس السبت، باب استقبال الترشيحات التمهيدية الخاصة برئاسة الحزب، وتشترط النصوص الخاصة بالحزب قبول الترشيح أن يحصل المرشح على أربعين ترشيحا على الأقل.

وبعد فرز المرشحين المقبولين، سيتم عرضهم للتصويت السري، مساء اليوم الأحد، ليتم من بينهم اختيار رئيس الحزب للمأمورية المقبلة.