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مؤتمر «تواصل» يجيز النظام الأساسي وينتخب مجلس الشورى
صادق المؤتمر الرابع، لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، على النظام الأساسي للحزب، وذلك خلال الجلسة الأولي في اليوم الثالث للمؤتمر المنعقدة اليوم الأحد.
وتم تقديم مشروع النظام الأساسي المقترح، بعد إضافة ملاحظات المؤتمرين وتعديلاتهم في الورشات، لتتم بعد ذلك المصادقة على النظام الأساسي.
كما انتخب المؤتمر هيئة التحكيم، البالغ عدد أعضائها أحد عشر عضوا، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 200 عضو.
وكان المؤتمر فتح أمس السبت، باب استقبال الترشيحات التمهيدية الخاصة برئاسة الحزب، وتشترط النصوص الخاصة بالحزب قبول الترشيح أن يحصل المرشح على أربعين ترشيحا على الأقل.
وبعد فرز المرشحين المقبولين، سيتم عرضهم للتصويت السري، مساء اليوم الأحد، ليتم من بينهم اختيار رئيس الحزب للمأمورية المقبلة.