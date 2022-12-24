727 ألف يورو للمحميات البحرية والساحلية في موريتانيا

وقع الصندوق الاستئماني لحوض آرغين والتنوع البيولوجي الساحلي والبحري، يومي الخميس والجمعة، ثلاث اتفاقيات تمويل لصالح المناطق المحمية البحرية والساحلية في موريتانيا، بقيمة 727 ألف يورو، أي ما يعادل حوالي 29 مليون أوقية جديدة.

وبحسب ما أعلن الصندوق في بيان صحفي فإن المحمية الوطنية لحوض آرغين حصلت على تمويل بقيمة 457 ألف يورو من أجل المراقبة الساحلية والبحرية والحكامة المشتركة، والمتابعة المناخية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الحكامة عبر منصة متابعة فعالية التسيير.

كما تتضمن أنشطة المحمية الطاولة المستديرة السنوية التي يعقد المجلس العلمي لحوض آرغين وورشة علمية حول بحيرة بيلات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خطة التطوير والإدارة.

اتفاقية التمويل الثانية كانت موجهة إلى المحمية الوطنية لداولينغ، بقيمة 190 ألف يورو، وستمكن من تمويل أنشطة الإدارة الهيدرولوجية للمحمية وتسيير المحمية والعلاقة بالسكان المحليين والتنمية الإقليمية المسؤولة والاتصال والتعليم البيئي، بالإضافة إلى الحوكمة والإدارة المشتركة للمؤسسة.

أما الاتفاقية الثالثة فموجهة إلى برنامج حماية فقمة الراهب، في منطقة الرأس الأبيض بولاية داخلت نواذيبو، وقيمة الاتفاقية 80 ألف يورو، لصالح مراقبة مستعمرة فقمة الراهب وأنشطة التوعية والتعليم البيئي.