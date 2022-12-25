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رفع الأجور ومعاشات المتقاعدين في الجزائر

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

أعلن مجلس الوزراء الجزائري اليوم الأحد عن زيادة تدريجية في الأجور ستصل إلى 47 بالمائة في 2024 مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة، التي يحصل عليها العاطلون العمل منذ مارس 2022.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الرئيس عبد المجيد تبون، وجه بأن تتم “زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار (بين 31 و58 يورو)” وهو ما يجعل الزيادات “خلال السنوات الثلاث 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة”.

وكذلك تم رفع معاشات المتقاعدين، لتتماشى مع الحد الأدنى المضمون للأجور، وهو 20 ألف دينار (137 يورو). بحسب البيان الذي أضاف أن منحة البطالة المقدرة حاليا بـ 13ألف دينار (نحو 90 يورو) سترتقع إلى 15 ألف دينار (102 يورو) مع “تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية” لهم.

يبلغ معدل البطالة في الجزائر نحو 15 بالمئة. وأعلن تبون في فبراير الماضي عن إنشاء “منحة البطالة” للعاطلين عن العمل في الجزائر وبدأ صرفها في الشهر التالي.

ووقع الرئيس تبون اليوم الأحد قانون المالي ة لعام 2023 الذي اعتمد سعرا مرجعيا للنفط بـ60 دولارا للبرميل، وتتوقع الميزانية بلوغ الصادرات 46,3 مليار دولار و36,9 مليار دولار من الواردات واحتياطيات من العملات الأجنبية قدرها 59,7 مليار دولار.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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