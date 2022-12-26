توقيع اتفاق لتجهيز مستشفى الملك سلمان بنواكشوط

قال وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية خالد عبد العزيز الفالح، إن مستشفى الملك سلمان بنواكشوط يجب أن يكون “مركزا استشفائيا امتيازيا” و أن يكون مثلا يحتذى في موريتانيا تصميما و تشييدا و تجهيزا و تشغيلا.

جاءت تصريحات الوزير السعودي خلال توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة الموريتانية و ” مجموعة الحبيب” السعودية، تتولى بموجبه الأخيرة المساعدة الفنية فى اختيار مكاتب الدراسات، و شركات الأشغال، و مقاولات التجهيز لمستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بنواكشوط.

كما وجه وزير الاستثمار السعودي، الجهات المختصة، بدعم المنظومة الصحية الموريتانية، خصوصا في مجالي تعزيز رقمنة النظام الصحي، و “الملف الطبي الرقمي الموحد “.

من جهته وزير الصحة المختار ولد داهي الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني، تقدم بالشكر للمملكة، و خادم الحرمين الشريفين على هذه المكرمة، مؤكدا على وجوب الإسراع فى التنفيذ، حسب تعبيره

وأضاف أن اختيار القطاع لـ”مجموعة الحبيب” هو من باب الحرص على الجودة العالية، و السرعة الفائقة، فى تنفيذ هذا المرفق الاستشفائي بالغ الأهمية.