«نية مغربية» متحف لتوثيق إنجاز المغرب في كأس العالم 

أطلقت وزارة الشباب والثقافة المغربية، اليوم الإثنين، متحفا إلكترونيا رقميا “نية مغربية”، عبارة عن موقع إلكتروني يضم جميع صور وفيديوهات إنجاز المنتخب المغربي، خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وحسب بلاغ للوزارة، فإن هذا المتحف يتضمن جميع الصور الرسمية والفيديوهات، وكذا صور ومقاطع فيديوهات، للجماهير المغربية، قامت بتوثيق لحظات فرح خلال نهائيات كأس العالم، والمشاركة اللمنتخب المغربي في هذه البطولة.

إضافة إلى صور وفيديوهات الاستقبال الشعبي الرسمي لعناصر المنتخب المغربي بمدينة الرباط، والذي أقيم بتعليمات من الملك المغربي محمد السادس.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المتحف سيبقى مفتوحا أمام الجميع، لإضافة صور وفيديوهات، تخلد لهذا الإنجاز الوطني التاريخي، حتى تبقى هذه اللحظات موثقة ورهن إشارة جميع المواطنات والمواطنين.