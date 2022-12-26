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أخبار

الحكومة تصادق على إنشاء “بيت مال الزكاة الموريتاني”

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

صادق مجلس الوزارء الموريتاني اليوم الاثنين على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء حساب تحويل خاص يسمىبيت مال الزكاة الموريتاني”.

ويدخل مشروع مرسوم بيت مال الزكاة في إطار تنفيذ برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الانتخابيتعهداتي، وفق بيان مجلس الوزراء.

وتعهد ولد الغزواني في برنامجه الانتخابي بالعمل على إنشاء هيئة وطنية تعنى بجباية الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية.

وسيتم تحديد آلية عمل هذا البيت وتنظيمه بشكل يضمن الشفافية ويمد جسور الثقة ويقلل التكاليف ويضمن تحقيق الأهداف المنشودة دينا ودنيا، حسب بيان مجلس الوزراء.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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