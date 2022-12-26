الحكومة تصادق على إنشاء “بيت مال الزكاة الموريتاني”

صادق مجلس الوزارء الموريتاني اليوم الاثنين على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء حساب تحويل خاص يسمى “بيت مال الزكاة الموريتاني”.

ويدخل مشروع مرسوم بيت مال الزكاة في إطار تنفيذ برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الانتخابي “تعهداتي”، وفق بيان مجلس الوزراء.

وتعهد ولد الغزواني في برنامجه الانتخابي بالعمل على إنشاء هيئة وطنية تعنى بجباية الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية.

وسيتم تحديد آلية عمل هذا البيت وتنظيمه بشكل يضمن الشفافية ويمد جسور الثقة ويقلل التكاليف ويضمن تحقيق الأهداف المنشودة دينا ودنيا، حسب بيان مجلس الوزراء.