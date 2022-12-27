مقتل 17 راعيا على يد “بوكو حرام” شمال شرق نيجيريا

قتل مسلحون من جماعة “بوكو حرام“، 17 راعيا وسرقوا ماشيتهم في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، حسبما أفاد به مسؤولان بميليشيات الدفاع الذاتي التي أحدثتها الحكومة الإقليمية.

ونقلت وسائل إعلام عن المصدر ذاته أن معارك اندلعت عندما هاجم مسلحون من مجموعة من الرعاة كانوا يحرسون مواشيهم في حقل للرعي قرب قرية عيرمن بمنطقة مافا.

وقال زعيم الميليشيا باباكورا كولو “قتل 17 من الرعاة في المعارك واستولى مسلحو بوكو حرام على ماشيتهم“، مضيفا أن “الرعاة حاولوا المقاومة لكن المهاجمين كان يفوقونهم من حيث العدد والأسلحة“.

وشن المسلحون الهجوم انطلاقا من معسكراتهم في غابة غاجيجانا المجاورة.

وأوضح إبراهيم ليمان عضو آخر في الميليشيات أن مسلحي بوكو حرام لجؤوا إلى تلك الغابة بعد أن تم طرد عدد كبير منهم من معقلهم في غابة سامبيسا من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا” ، وعلى إثر هجمات الجيش النيجيري.