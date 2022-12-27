النيجر.. مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم مروحية عسكرية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم أمس الاثنين في تحطم مروحيتهم العسكرية فوق قاعدة للجيش بالنيجر بالقرب من مطار نيامي الدولي، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع.

وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان صحفي نقلته وسائل الإعلام، “تحطمت مروحية من طراز “MI-17” تابعة للقوات المسلحة النيجرية الاثنين 26 دجنبر 2022 حوالي الساعة 10,40 بالتوقيت المحلي (09:40 ت غ)، لدى عودتها من رحلة تدريب روتينية، أثناء هبوطها على مدرج عسكري في مطار نيامي“.

وأضافت الوزارة “للأسف توفي أفراد الطاقم الثلاثة – ضابط وضابط صف من النيجر ومدرب أجنبي – على الفور رغم جهود رجال الإنقاذ لاحتواء الحريق“.

وأشار البيان إلى أن لجنة تحقيق “شكلت على الفور لتحديد أسباب هذا الحادث المأساوي“.

