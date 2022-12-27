الأرصاد الجوية تتوقع أمطارا خفيفة في 7 ولايات

توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار خفيفة على تيرس زمور وآدرار وتكانت وداخلت انواذيبو وجنوب اترارزة وعلى ولايات نواكشوط.

وقالت الهيئة، في نشرتها اليومية، إن الحالة العامة للطقس ستشهد اليوم هبوب رياح معتدلة إلى قوية شرقية إلى جنوبية شرقية مما سيؤدي إلى رؤية متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة على المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الشرقية من البلاد، بينما ستبقى السماء صافية وقليلة الغيوم وغائمة على باقي المناطق.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس بالنسبة لمدينة نواكشوط، ستتميز برياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية شرقية إلى شرقية مع رؤية متأثرة بفعل الأتربة.