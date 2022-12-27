وزير التجارة: لا يوجد مايثبت تلوث مادة الشاي

قال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، إنه “لا يوجد ما يثبت أن تلوث مادة الشاي، أو أنها ضارة بالصحة”. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدهاء مساء أمس الاثنين، إلى جانب عدد من الوزارة للتعليق على نتائج الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس الوزارء. وأضاف ولد بناهي أن قطاعه “يعمل على إنشاء هيئة لسلامة المواد الغذائية، كما قام الأٍسبوع الماضي بعقد اتفاقية مع هيئة لتفتيش المواد لضمان سلامتها بشكل دائم”.

وكان منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر نشر نهاية العام الماضي، دراسة استكشافية لاحتمالات تلوث الشاي المستهلك في موريتانيا، وتوصلت الدراسة المذكورة إلى أن الشاي المستهلك في موريتانيا ملوث ويهدد الصحة العامة في البلاد.

وقالت الدراسة إن 10 عينات من أنواع الشاي المستهلك في البلاد، خضعت للتحليل أثبتت تجاوز معدلاتها الحدالأقصى المسموح في أوروبا.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والسياحة، بعد نشر الدراسة بأيام ، تعاقدها مع مختبر أوروبي لدراسة مخاطر أنواع الشاي المستوردة، مشيرة إلى أنها قامت بجرد لجميع أنواع الشاي المستهلكة “محليا” وأرسلتها إلى مختبر من أجل الإحاطة بكل “العناصر” و”المخاطر” التي قد ترتبط به.