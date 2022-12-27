نقابة تعليمية تبعث 157 رسالة إلى نواب البرلمان

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين أنها بعثت رسالة خاصة لكل نائب من نواب الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، البالغ عددهم 157 نائبا، تطالبه بضرورة الوقوف إلى جانب المدرسين من خلال المصادفة على التعديلات المقترحة، الخاصة بالعلاوات المخصصة لهم التي ستعرض في الجلسة العلنية نهاية الشهر الجاري.

وقالت النقابة في رسالة وجهتها لنواب الجمعية، إن اللجنة المالية المختصة، وافقت على تلك العلاوات مما يعني توفر الموارد المالية، و استيفاء الشروط القانونية، حسب تعبيرها.

وأضافت الرسالة أنه “من منطلق حرصنا على كلما من شأنه تحسين الوضعية المادية للمعلمين ، فإننا نهيب بكم أن تصادقوا على المقترحات آنفة الذكر ، خلال الجلسة العلنية الخاصة بتعديل الميزانية، المنعقدة أواخر الشهر الجاري”.

وذكرت النقابة، أن رفض نواب البرلمان الموريتاني لمقترحات زيادة علاوات المعلمين، خلال الجلسة العلنية لمراجعة ميزانية العام المنصرم 2022 ، شكل حالة من الاستياء وعدم الرضا في أوساط المعلمين، بشكل خاص و في الوسط التربوي بشكل عام، خاصة أن هذا الرفض جاء بعد موافقة اللجنة المالية وهي لجنة فنية مختصة، على مقترحات زيادة علاوات المعلمين .