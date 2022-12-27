 يبدأ بمليار أوقية.. إنشاء صندوق للأسرة المعدنية

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه أعطى تعليماته “بإنشاء صندوق اجتماعي، خاص بالحالات الإنسانية، والحالات الاجتماعية الأكثر احتياجا، ضمن الأسرة المعدنية”.

وأضاف ولد الغزواني خلال تدشينه لمقر جديد شركة معادن موريتانيا بنواكشوط اليوم الثلاثاء، “إن الشركة ستضع في حساب هذا الصندوق، مبلغ مليار أوقية قديمة مخصصة للعام الجاري”.

وشدد الرئيس الموريتاني، على إلزامية تسيير الصندوق بكل شفافية وموضوعية، مطالبا بضرورة التحري حتى يحصل كل شخص معني بهذا الصندوق على كامل حقوقه.

وأعلن ولد الغزواني استجابته لمطالب المنقبين التقليديين عن الذهب السطحي، بضم منطقة “تماية” الواقعة بتازيازت لمعادن موريتانيا.

وتحدث خلال كلمته عن “ضرورة الصرامة في تنفيذ القوانين، والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة في المجال”، ومنع ممارسة النشاط خارج الأروقة المخصصة له.