الرئيس الموريتاني يدعو المنقبين لعدم تجاوز الحدود

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني؛ اليوم الثلاثاء المنقبين لعدم تجاوز حدود حوزة البلاد الترابية واحترام إجراءات السلامة، بعد تكرر تعرض مواطنين للقصف خارج الحدود.

ولد الغزواني الذي وضع اليوم الحجر الأساس لمقر الوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا عبر في خطاب له عن شعوره بالأسى كلما تعرض أحد المنقبين لحادث مؤسف أثناء تأدية عمله ويكون الشعور مضاعفا حين يكون الحادث متعلقا بتجاوز الحدود، وفق تعبيره.

وأكد ولد الغزواني أن تجاوز الحدود غير مقبول ولا مصلحة فيه ولا يمكن أن يستمر، داعيا الجميع للتعاون بالصرامة اللازمة، لضمان احترام كل الإجراءات الشرعية والقانونية من أجل عدم تعريض الأنفس للخطر.

من جهة أخرى أعلن الرئيس الموريتاني إعطاءه التعليمات بضم منطقة «تماية تازيازت» لأروقة معادن موريتانيا، مشددا على صرامة السلطات الإدارية والأمنية في منع ممارسة النشاط خارج الأروقة المخصصة لمعادن موريتانيا.

وأعرب ولد الغزواني عن تقديره لجهود المنقبين وسلوكهم في نبذ الكسل والاستفادة التي حصلوا عليها من خيرات أرضنا واستخراج ثرواتنا بسواعدهم الطاهرة وبقوة إرادتهم، وفق خطابه.

وقال إن مجهودات المنقبين عن الذهب تشكل مساهمة مهمة في بناء الاقتصاد الوطني ، مشيرا أنها تولد شعورا كبيرا بالاعتزاز وبالفخر بهم، حسب تعبيره.