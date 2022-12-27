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حفل لتوزيع الأوسمة على المتميزين في مجال اللغة العربية

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

نظمت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية حفلا لتوزيع أوسمتها التكريمية للعام الجاري.
الحفل المقام تحت شعار “العربية تجمعنا” شهد تكريم عدد من الشخصيات التي تميزت في مجال اللغة العربية، ورواد أعمال شبابية، وبعض المؤسسات الرائدة في خدمة العربية.
وقال رئيس الحملة النائب البرلماني والوزير السابق، صو أبو دمبا، قال إن الحفل يندرج ضمن النشاطات المخلدة لليوم العالمي للغة العربية.
وأوضح أن الحملة انطلقت منتصف شهر سبتمبر 2021 بهدف تفعيل المادة السادسة من الدستور، والتي تنص على أن اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والأولفية، والعربية هي اللغة الرسمية للبلد.
رئيس الحملة قال إن نشاطاتها شملت مراسلة عديد المؤسساتـ، الرسمية وشبه الرسمية ،والقطاع الخاص قصد الالتزام بروح ومضمون المادة السادسة من الدستور، وتطبيق قانون الإشهار.
ونوه رئيس الحملة بما تحقق في البرلمان، من ترجمة باللغات الوطنية، وبث تلك المضامين على الهواء.
وأشاد رئيس الحملة بقرار الرئيس تفعيل دور المعهد الوطني للغات، والذي لا شك سيسهم في الانسجام بين اللغات الوطنية، حسب تعبيره.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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