الجزائر تبدي استعدادها لمواكبة موريتانيا في مجال التكوين المهني

التقى وزير التشغيل والتكوين المهني، في الحكومة الموريتانية نيانغ مامودو، الثلاثاء بالجزائر وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب.

وناقش الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، ولا سيما الجانب المتعلق بالتكوين وتبادل الخبرات في مجال الطاقة والتعدين.

وركزت المناقشات بحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) حول خلق فرص تدريب لطلاب مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني للمناجم والنفط والغاز من أجل تيسير اندماجهم في سوق العمل.

وأعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري استعداد بلاده لمرافقة موريتانيا في هذا المجال والترحيب بالفنيين الموريتانيين، والأطر في معاهد التكوين.

وتشمل هذه المعاهد معاهد (سوناطراك) المتخصص في مجالات الهيدروكربونات ومعاهد (سونلغاز) المتخصص في مجالات الإنتاج الكهربائي، والنقل والتوزيع والصيانة، بالإضافة إلى إمكانيات تطوير مهارات التعدين.