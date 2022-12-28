موريتانيا والجزائر توقعان 5 اتفاقيات توأمة وتعاون

وقعت موريتانيا والجزائر، خمس اتفاقيات تعاون وتوأمة، على هامش أشغال المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتكوين التقني والمهني في الوطن العربي بالجزائر العاصمة.

وتوزعت هذه الاتفاقيات بين المعهد الوطني لترقية التعليم التقني والتكوين المهني، والمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالجزائر.

وأربع اتفاقيات بين المعهد العالي للتعليم التقني في موريتانيا، ونظرائه في بعض المدن الجزائرية، كسطيف و ورقلة و عنابة و سيدي بلعباس.

وتأتي هذه الاتفاقيات تنفيذا للبرنامج التنفيذي الموقع في 14 سبتمبر2022.