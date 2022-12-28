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أخبار

المجلس الأعلى للقضاء يدمج القضاة الخريجين ويجري تحويلات

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

اجتمع المجلس الأعلى للقضاء  في موريتانيا اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، تحت رئاسة رئيسه محمد ولد الشيخ الغزواني. 

وأكدت مصادر لصحراء ميديا أن المجلس الاعلى للقضاء أقر دمج القضاة الخريجين الجدد في المنظومة القضائية. 

كما أجرى المجلس في اجتماعه السنوي تحويلات في مناطق متفرقة من البلاد. 

ويجتمع  المجلس الأعلى للقضاء  مرة واحدة في العام، ويهدف اجتماعه إلى رسم ملامح السنة القضائية القادمة، واتخاذ القرارات الهامة على مستوى القطاع.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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