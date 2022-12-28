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مجلس الوزراء يودع العام بعشرات التعيينات (أسماء)

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 36 دقيقة

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني خلال آخر اجتماع في العام 2022  عشرات التعيينات، شملت عدة وزارات ومؤسسات عمومية. 

وجاءت التعيينات كالآتي: 

وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: سيف الدين ولد خطري جدو

 

المفتشية الداخلية

المفتشون

-محمد شكرود بديور، مدير مساعد بمديرية مشاريع التهذيب والتكوين سابقا

-محمد محمود ولد شيخن، رئيس مصلحة بمديرية الاستراتيجية والنمو المتسارع والرفاه المشترك بنفس الوزارة سابقا

 

الإدارة المركزية

مديرية مشاريع التهذيب والتكوين

المدير المساعد: سيدي محمد زنفور، مدير الاستراتيجية والنمو المتسارع والرفاه المشترك في نفس الوزارة سابقا

 

وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

الإدارة المركزية

مديرية الرقابة الحضرية

المدير المساعد: محمد الأمين ولد ابنيجاره، رئيس مصلحة في نفس المديرية سابقا

مديرية الهندسة المعمارية

المدير المساعد: لمام أحمد سالم عبد العزيز، إطار في نفس الوزارة سابقا

مديرية الإسكان

المدير المساعد: سيدي محمد ولد انجيه، رئيس مصلحة في نفس الوزارة سابقا

مديرية التخطيط وتنظيم قطاع البناء

المدير المساعد: مريم مامدو كان، رئيس مصلحة في نفس الوزارة سابقا

مديرية الاستصلاح الترابي والعمل الجهوي

المدير المساعد: أحمدو محمدو بابا، رئيس مصلحة في نفس الوزارة سابقا

مديرية المباني والتجهيزات العمومية

المدير المساعد: محمد خليل ألمين، مهندس معماري

 

وزارة التجهيز والنقل

ديوان الوزير

مكلفون بمهام:

-محمد الأمين الشيخ عبد الله،

-سيدات ولد الديه،

-سليمان الدرامان،

-بابه بنت عباد،

-الهادي ولد السنهوري،

-محمد ولد افكو،

-محمد ولد نافع،

-بهاه ولد سيداتي،

 

المستشارون

المستشار الفني المكلف بالقضايا القانونية: لمرابط ولد نهاه،

المستشار الفني المكلف بالنقل البري: محمد اعل آوبك،

المستشار الفني المكلف بالنقل الجوي: محمد ولد لحظانه،

المستشار الفني المكلف بالشؤن المينائية والنهرية وسكك الحديد: يحي ولد باه الداه،

المستشار الفني المكلف البني التحتية للنقل: أحمد السالك ولد اخليل،

المستشار الفني المكلف بالاتصال: احمد بدي تيجاني،  

المستشار الفني المكلف بمراقبة التسيير: أحمد آداما صو

المستشار الفني المكلف الأرصاد الجوية والتأثيرات الاجتماعية والبيئية لمشاريع التجهيز والبني التحتية للنقل: محمد المختار كواد احمد بنان،

 

المفتشية الداخلية

المفتش العام: محمد محمود ولد أحمد،

المفتشون

-محمد الأمين ولد احمد سالم،

-مريم بنت اعبيد الرحمن،

-فاطم بنت امبارك،

-يحي ولد محمد محمود

 

الإدارة المركزية

مديرية والبرمجة والتعاون

المدير: محمد المختار ولد سيد أحمد،

مديرية النقل

المدير: محمدو أحمدو عبد الله،

 

مديرية الوقاية وسلامة النقل

المدير: مالك فال،

 

مديرية المصالح الفنية للنقل

المدير: محمد الأمين ولد لمرابط،

المدير المساعد: محمد الأمين حيموده مامي

 

مديرية دراسات البني التحتية

المدير: محمد الشيخ زاروق،

المدير المساعد: الشيخ التيجاني انجيان

 

مديرية أشغال البني التحتية

المدير: وان عصمان

المدير المساعد: محمد محمود ولد المحجوب

 

مديرية صيانة البني التحتية

المدير: سالم امبيريك

المدير المساعد: سيدي ألمين ولد عبد الله

 

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

المدير: محمد الأمين ولد أيده

المدير المساعد: محمد المصطفي

 

مديرية حظيرة السيارات الإدارية

المدير: محمد ولد التباخ

المدير المساعد: معطه محمود الملقب ابوه

المؤسسات العمومية

المختبر الوطني للأشغال العمومية

المديرة العامة: فاطمة بنت حدمين

المدير ة العامة المساعدة: آمنو بنت محمد الأمين داهيا

 

شركة مطارات موريتانيا

المدير العام المساعد: محمد عبد الله ولد الجيد

 

شركة النقل العمومي

المدير العام المساعد: محمد عالي ولد سيدي محمد

 

مؤسسة أشغال صيانة الطرق

المدير العام المساعد: محمد محمود لمرابط لكوري.

 

وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان

ديوان الوزير

مكلفون بمهام:

-آسية عبد الرحمن، حاصلة على ماستر في الاتصال، رئيسة سلطة تنظيم الإشهار سابقا

– الشيخ سيدي محمد ولد ولد محمد موسي ولد مايي، معلم، مدير عام مساعد الوكالة الموريتانية للأنباء سابقا

-براهيم فال، حاصل على شهادة المتريز في التسيير مدير الشؤون الإدارية والمالية سابقا

-أحمدناه ولد ابليل، كاتب صحفي، حاصل على متريز في الاقتصاد عضو في سلطة تنظيم الإشهار سابقا

-عبد الفتاح ولد اعبيدنه، حاصل على متريز في القانون

 

المستشارون

– مستشار فني مكلف بالعلاقات مع الإعلام الحرة: عبد الرحمان ولد بلاه، حاصل على شهادة متريز في الحضارة والإعلام خبير في الاتصال سابقا

– مستشار فني مكلف بالفنون: موسي جالو بيوص، حاصل على شهادة المتريز في الفلسفة مدير التكوين سابقا

-مستشار فني مكلف بالعلاقات مع البرلمان: احمد ولد والد، حاصل على شهاد الدراسات في الرياضيات

 

محافظ الوطني للتراث: بحام ولد شيخن، حاصل على شهادة الدراسات العليا في التسيير، أمين عام المجلس الوطني للتراث سابقا

 

المفتشية الداخلية

المفتش لمكلف بالرياضة: سيدي بوي ولد سالم فال، حاص على المتريز في التخطيط، المنسق المساعد لبرنامج الوطني لتنمية الشباب والرياضة والترفيه

 

مفتش: الناجي ولد الطلبه، حاصل على ليصانص في الحضارة والإعلام، ملحق بديوان الوزير سابقا

 

 

الإدارة المركزية

المديرية الإدارية والمالية

المديرة: عيشة بنت اعل أحمد لمحمد، حاصلة علة المتريز في التسيير، رئيسة مصلحة الأشخاص سابقا

 

مديرية التكوين

المدير : اجاكانا عالى طاهيرو، مفتش مكاف بالرياضة سابقا

 

مديرية التعاون والعلاقات الخارجية

المديرة المساعدة: لمينة بنت النعمة حاصلة على شهادة المتريز في التسيير ملحقة إدارة في الجمعية الوطنية سابقا

 

المؤسسات العمومية

 

الوكالة الموريتانية للأنباء

المدير العام المساعد: خطري سيدي محمد ولد ابكر، حاصل على ماستر في الحضارة والإعلام، مستشار المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء سابقا

 

المعهد الوطني للفنون

المدير المساعد: عبد الباقي ولد محمد أخطيره، معلم حاصل على شهادة متريز في الدراسات الإسلامية

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 36 دقيقة

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