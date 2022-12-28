مجلس الوزراء يودع العام بعشرات التعيينات (أسماء)

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني خلال آخر اجتماع في العام 2022 عشرات التعيينات، شملت عدة وزارات ومؤسسات عمومية.

وجاءت التعيينات كالآتي:

وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: سيف الدين ولد خطري جدو

المفتشية الداخلية

المفتشون

-محمد شكرود بديور، مدير مساعد بمديرية مشاريع التهذيب والتكوين سابقا

-محمد محمود ولد شيخن، رئيس مصلحة بمديرية الاستراتيجية والنمو المتسارع والرفاه المشترك بنفس الوزارة سابقا

الإدارة المركزية

مديرية مشاريع التهذيب والتكوين

المدير المساعد: سيدي محمد زنفور، مدير الاستراتيجية والنمو المتسارع والرفاه المشترك في نفس الوزارة سابقا

وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

الإدارة المركزية

مديرية الرقابة الحضرية

المدير المساعد: محمد الأمين ولد ابنيجاره، رئيس مصلحة في نفس المديرية سابقا

مديرية الهندسة المعمارية

المدير المساعد: لمام أحمد سالم عبد العزيز، إطار في نفس الوزارة سابقا

مديرية الإسكان

المدير المساعد: سيدي محمد ولد انجيه، رئيس مصلحة في نفس الوزارة سابقا

مديرية التخطيط وتنظيم قطاع البناء

المدير المساعد: مريم مامدو كان، رئيس مصلحة في نفس الوزارة سابقا

مديرية الاستصلاح الترابي والعمل الجهوي

المدير المساعد: أحمدو محمدو بابا، رئيس مصلحة في نفس الوزارة سابقا

مديرية المباني والتجهيزات العمومية

المدير المساعد: محمد خليل ألمين، مهندس معماري

وزارة التجهيز والنقل

ديوان الوزير

مكلفون بمهام:

-محمد الأمين الشيخ عبد الله،

-سيدات ولد الديه،

-سليمان الدرامان،

-بابه بنت عباد،

-الهادي ولد السنهوري،

-محمد ولد افكو،

-محمد ولد نافع،

-بهاه ولد سيداتي،

المستشارون

المستشار الفني المكلف بالقضايا القانونية: لمرابط ولد نهاه،

المستشار الفني المكلف بالنقل البري: محمد اعل آوبك،

المستشار الفني المكلف بالنقل الجوي: محمد ولد لحظانه،

المستشار الفني المكلف بالشؤن المينائية والنهرية وسكك الحديد: يحي ولد باه الداه،

المستشار الفني المكلف البني التحتية للنقل: أحمد السالك ولد اخليل،

المستشار الفني المكلف بالاتصال: احمد بدي تيجاني،

المستشار الفني المكلف بمراقبة التسيير: أحمد آداما صو

المستشار الفني المكلف الأرصاد الجوية والتأثيرات الاجتماعية والبيئية لمشاريع التجهيز والبني التحتية للنقل: محمد المختار كواد احمد بنان،

المفتشية الداخلية

المفتش العام: محمد محمود ولد أحمد،

المفتشون

-محمد الأمين ولد احمد سالم،

-مريم بنت اعبيد الرحمن،

-فاطم بنت امبارك،

-يحي ولد محمد محمود

الإدارة المركزية

مديرية والبرمجة والتعاون

المدير: محمد المختار ولد سيد أحمد،

مديرية النقل

المدير: محمدو أحمدو عبد الله،

مديرية الوقاية وسلامة النقل

المدير: مالك فال،

مديرية المصالح الفنية للنقل

المدير: محمد الأمين ولد لمرابط،

المدير المساعد: محمد الأمين حيموده مامي

مديرية دراسات البني التحتية

المدير: محمد الشيخ زاروق،

المدير المساعد: الشيخ التيجاني انجيان

مديرية أشغال البني التحتية

المدير: وان عصمان

المدير المساعد: محمد محمود ولد المحجوب

مديرية صيانة البني التحتية

المدير: سالم امبيريك

المدير المساعد: سيدي ألمين ولد عبد الله

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

المدير: محمد الأمين ولد أيده

المدير المساعد: محمد المصطفي

مديرية حظيرة السيارات الإدارية

المدير: محمد ولد التباخ

المدير المساعد: معطه محمود الملقب ابوه

المؤسسات العمومية

المختبر الوطني للأشغال العمومية

المديرة العامة: فاطمة بنت حدمين

المدير ة العامة المساعدة: آمنو بنت محمد الأمين داهيا

شركة مطارات موريتانيا

المدير العام المساعد: محمد عبد الله ولد الجيد

شركة النقل العمومي

المدير العام المساعد: محمد عالي ولد سيدي محمد

مؤسسة أشغال صيانة الطرق

المدير العام المساعد: محمد محمود لمرابط لكوري.

وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان

ديوان الوزير

مكلفون بمهام:

-آسية عبد الرحمن، حاصلة على ماستر في الاتصال، رئيسة سلطة تنظيم الإشهار سابقا

– الشيخ سيدي محمد ولد ولد محمد موسي ولد مايي، معلم، مدير عام مساعد الوكالة الموريتانية للأنباء سابقا

-براهيم فال، حاصل على شهادة المتريز في التسيير مدير الشؤون الإدارية والمالية سابقا

-أحمدناه ولد ابليل، كاتب صحفي، حاصل على متريز في الاقتصاد عضو في سلطة تنظيم الإشهار سابقا

-عبد الفتاح ولد اعبيدنه، حاصل على متريز في القانون

المستشارون

– مستشار فني مكلف بالعلاقات مع الإعلام الحرة: عبد الرحمان ولد بلاه، حاصل على شهادة متريز في الحضارة والإعلام خبير في الاتصال سابقا

– مستشار فني مكلف بالفنون: موسي جالو بيوص، حاصل على شهادة المتريز في الفلسفة مدير التكوين سابقا

-مستشار فني مكلف بالعلاقات مع البرلمان: احمد ولد والد، حاصل على شهاد الدراسات في الرياضيات

محافظ الوطني للتراث: بحام ولد شيخن، حاصل على شهادة الدراسات العليا في التسيير، أمين عام المجلس الوطني للتراث سابقا

المفتشية الداخلية

المفتش لمكلف بالرياضة: سيدي بوي ولد سالم فال، حاص على المتريز في التخطيط، المنسق المساعد لبرنامج الوطني لتنمية الشباب والرياضة والترفيه

مفتش: الناجي ولد الطلبه، حاصل على ليصانص في الحضارة والإعلام، ملحق بديوان الوزير سابقا

الإدارة المركزية

المديرية الإدارية والمالية

المديرة: عيشة بنت اعل أحمد لمحمد، حاصلة علة المتريز في التسيير، رئيسة مصلحة الأشخاص سابقا

مديرية التكوين

المدير : اجاكانا عالى طاهيرو، مفتش مكاف بالرياضة سابقا

مديرية التعاون والعلاقات الخارجية

المديرة المساعدة: لمينة بنت النعمة حاصلة على شهادة المتريز في التسيير ملحقة إدارة في الجمعية الوطنية سابقا

المؤسسات العمومية

الوكالة الموريتانية للأنباء

المدير العام المساعد: خطري سيدي محمد ولد ابكر، حاصل على ماستر في الحضارة والإعلام، مستشار المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء سابقا

المعهد الوطني للفنون

المدير المساعد: عبد الباقي ولد محمد أخطيره، معلم حاصل على شهادة متريز في الدراسات الإسلامية