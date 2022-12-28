مجلس الوزراء يودع العام بعشرات التعيينات (أسماء)
أجرى مجلس الوزراء الموريتاني خلال آخر اجتماع في العام 2022 عشرات التعيينات، شملت عدة وزارات ومؤسسات عمومية.
وجاءت التعيينات كالآتي:
وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: سيف الدين ولد خطري جدو
المفتشية الداخلية
المفتشون
-محمد شكرود بديور، مدير مساعد بمديرية مشاريع التهذيب والتكوين سابقا
-محمد محمود ولد شيخن، رئيس مصلحة بمديرية الاستراتيجية والنمو المتسارع والرفاه المشترك بنفس الوزارة سابقا
الإدارة المركزية
مديرية مشاريع التهذيب والتكوين
المدير المساعد: سيدي محمد زنفور، مدير الاستراتيجية والنمو المتسارع والرفاه المشترك في نفس الوزارة سابقا
وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
الإدارة المركزية
مديرية الرقابة الحضرية
المدير المساعد: محمد الأمين ولد ابنيجاره، رئيس مصلحة في نفس المديرية سابقا
مديرية الهندسة المعمارية
المدير المساعد: لمام أحمد سالم عبد العزيز، إطار في نفس الوزارة سابقا
مديرية الإسكان
المدير المساعد: سيدي محمد ولد انجيه، رئيس مصلحة في نفس الوزارة سابقا
مديرية التخطيط وتنظيم قطاع البناء
المدير المساعد: مريم مامدو كان، رئيس مصلحة في نفس الوزارة سابقا
مديرية الاستصلاح الترابي والعمل الجهوي
المدير المساعد: أحمدو محمدو بابا، رئيس مصلحة في نفس الوزارة سابقا
مديرية المباني والتجهيزات العمومية
المدير المساعد: محمد خليل ألمين، مهندس معماري
وزارة التجهيز والنقل
ديوان الوزير
مكلفون بمهام:
-محمد الأمين الشيخ عبد الله،
-سيدات ولد الديه،
-سليمان الدرامان،
-بابه بنت عباد،
-الهادي ولد السنهوري،
-محمد ولد افكو،
-محمد ولد نافع،
-بهاه ولد سيداتي،
المستشارون
المستشار الفني المكلف بالقضايا القانونية: لمرابط ولد نهاه،
المستشار الفني المكلف بالنقل البري: محمد اعل آوبك،
المستشار الفني المكلف بالنقل الجوي: محمد ولد لحظانه،
المستشار الفني المكلف بالشؤن المينائية والنهرية وسكك الحديد: يحي ولد باه الداه،
المستشار الفني المكلف البني التحتية للنقل: أحمد السالك ولد اخليل،
المستشار الفني المكلف بالاتصال: احمد بدي تيجاني،
المستشار الفني المكلف بمراقبة التسيير: أحمد آداما صو
المستشار الفني المكلف الأرصاد الجوية والتأثيرات الاجتماعية والبيئية لمشاريع التجهيز والبني التحتية للنقل: محمد المختار كواد احمد بنان،
المفتشية الداخلية
المفتش العام: محمد محمود ولد أحمد،
المفتشون
-محمد الأمين ولد احمد سالم،
-مريم بنت اعبيد الرحمن،
-فاطم بنت امبارك،
-يحي ولد محمد محمود
الإدارة المركزية
مديرية والبرمجة والتعاون
المدير: محمد المختار ولد سيد أحمد،
مديرية النقل
المدير: محمدو أحمدو عبد الله،
مديرية الوقاية وسلامة النقل
المدير: مالك فال،
مديرية المصالح الفنية للنقل
المدير: محمد الأمين ولد لمرابط،
المدير المساعد: محمد الأمين حيموده مامي
مديرية دراسات البني التحتية
المدير: محمد الشيخ زاروق،
المدير المساعد: الشيخ التيجاني انجيان
مديرية أشغال البني التحتية
المدير: وان عصمان
المدير المساعد: محمد محمود ولد المحجوب
مديرية صيانة البني التحتية
المدير: سالم امبيريك
المدير المساعد: سيدي ألمين ولد عبد الله
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
المدير: محمد الأمين ولد أيده
المدير المساعد: محمد المصطفي
مديرية حظيرة السيارات الإدارية
المدير: محمد ولد التباخ
المدير المساعد: معطه محمود الملقب ابوه
المؤسسات العمومية
المختبر الوطني للأشغال العمومية
المديرة العامة: فاطمة بنت حدمين
المدير ة العامة المساعدة: آمنو بنت محمد الأمين داهيا
شركة مطارات موريتانيا
المدير العام المساعد: محمد عبد الله ولد الجيد
شركة النقل العمومي
المدير العام المساعد: محمد عالي ولد سيدي محمد
مؤسسة أشغال صيانة الطرق
المدير العام المساعد: محمد محمود لمرابط لكوري.
وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان
ديوان الوزير
مكلفون بمهام:
-آسية عبد الرحمن، حاصلة على ماستر في الاتصال، رئيسة سلطة تنظيم الإشهار سابقا
– الشيخ سيدي محمد ولد ولد محمد موسي ولد مايي، معلم، مدير عام مساعد الوكالة الموريتانية للأنباء سابقا
-براهيم فال، حاصل على شهادة المتريز في التسيير مدير الشؤون الإدارية والمالية سابقا
-أحمدناه ولد ابليل، كاتب صحفي، حاصل على متريز في الاقتصاد عضو في سلطة تنظيم الإشهار سابقا
-عبد الفتاح ولد اعبيدنه، حاصل على متريز في القانون
المستشارون
– مستشار فني مكلف بالعلاقات مع الإعلام الحرة: عبد الرحمان ولد بلاه، حاصل على شهادة متريز في الحضارة والإعلام خبير في الاتصال سابقا
– مستشار فني مكلف بالفنون: موسي جالو بيوص، حاصل على شهادة المتريز في الفلسفة مدير التكوين سابقا
-مستشار فني مكلف بالعلاقات مع البرلمان: احمد ولد والد، حاصل على شهاد الدراسات في الرياضيات
محافظ الوطني للتراث: بحام ولد شيخن، حاصل على شهادة الدراسات العليا في التسيير، أمين عام المجلس الوطني للتراث سابقا
المفتشية الداخلية
المفتش لمكلف بالرياضة: سيدي بوي ولد سالم فال، حاص على المتريز في التخطيط، المنسق المساعد لبرنامج الوطني لتنمية الشباب والرياضة والترفيه
مفتش: الناجي ولد الطلبه، حاصل على ليصانص في الحضارة والإعلام، ملحق بديوان الوزير سابقا
الإدارة المركزية
المديرية الإدارية والمالية
المديرة: عيشة بنت اعل أحمد لمحمد، حاصلة علة المتريز في التسيير، رئيسة مصلحة الأشخاص سابقا
مديرية التكوين
المدير : اجاكانا عالى طاهيرو، مفتش مكاف بالرياضة سابقا
مديرية التعاون والعلاقات الخارجية
المديرة المساعدة: لمينة بنت النعمة حاصلة على شهادة المتريز في التسيير ملحقة إدارة في الجمعية الوطنية سابقا
المؤسسات العمومية
الوكالة الموريتانية للأنباء
المدير العام المساعد: خطري سيدي محمد ولد ابكر، حاصل على ماستر في الحضارة والإعلام، مستشار المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء سابقا
المعهد الوطني للفنون
المدير المساعد: عبد الباقي ولد محمد أخطيره، معلم حاصل على شهادة متريز في الدراسات الإسلامية