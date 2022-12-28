موريتانيا.. إنشاء 19 بلدية ريفية جديدة

صدق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على إنشاء 19 بلدية ريفية جديدة في موريتانية، بالإضافة إلى تعديل حدود 13 بلدية سابقة.

ويأتي هذا القرار بعد تحويل ستة مراكز إدارية كبيرة إلى مقاطعات بتاريخ 8 سبتمبر 2021، وهي: عدل بكرو في الحوض الشرقي والطويل في الحوض الغربي ولكصيبة في كوركول ومال في لبراكنه وانتيكان في الترارزة وومبو في كيدماغة.

وقال بيان مجلس الوزراء إنه اقتضت الضرورة أن تلحق بها ثلاث مقاطعات أخري هي امرج “نظرا لحجم سكانهما و اتساع بلدية بوكادوم” غابو “نظرا لحجم سكانهما إضافة إلى أنه ومنذ استحداث المقاطعة في 2018 لم تشهد تقطيعا بلديا” وولاتة “بسبب مساحتها الشاسعة واقتصارها علي بلدية واحدة هي بلدية المقاطعة المركزية”.

تجدون على الرابط التالي التقسيم البلدي الجديد في المقاطعات التسعة الجديدة.

جدول التقطيع البلدي 2022