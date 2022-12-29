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تغييرات في صفوف القضاة بولاية تيرس زمور

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
ازويرات ـ عاصمة ولاية تيرس زمور ـ أرشيف

أصدر المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه أمس الأربعاء، سلسة من التحويلات شملت القضاء الواقف والجالس، وطالت بعض القضاة على مستوى ولاية تيرس زمور.

وحول المجلس قاضي التحقيق في محكمة ولاية تيرس زمور القاضي آبوبكر آميدو كيدي نائبا لوكيل الجمهورية، عضوا في فريق النيابة المكلف بمكافحة الفساد.

وحل محله قاضي مقاطعة بير أم اكرين محمد المختار بباه، بينما عين على محكتي افديرك وبير أم اكرين قاضيان متخرجان، هما القاضي محمد الأمين الحسين اجيه بالنسبة لمحكمة مقاطعة افديرك، والقاضي عبد الله أحمد اسليمان على رأس مقاطعة بير أم اكرين.

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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