«غزواني» يبدأ زيارة لولايتي الحوض الغربي ولبراكنة

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، إلى ولاية الحوض الغربي، في بداية جولة تقوده إلى مدينة لعيون عاصمة الولاية، ومدينة بوكي في ولاية لبراكنة، في إطار زيارة عمل.

ومن المتوقع أن يطلق ولد الغزواني خلال هذه الزيارة، بعض المشاريع التنموية في ولاية الحوض الغربي، التي يزورها بعد خمسة أشهر فقط من زيارته لمدينة تامشكط في نفس الولاية، حيث أطلق الحملة الزراعية الموسمية، التي رصدت لها الدولة أكثر من 40 مليار أوقية، لزراعة 80 ألف هكتار بالحبوب والخضروات والأعلاف.

وصحب ولد الغزواني معه في هذه الزيارة ستة وزراءهم: مولاي ولد محمد لقظف، الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، وزير الداخلية واللامركزية؛، عبد السلام ولد محمد صالح، وزير البترول والمعادن والطاقة؛ سيد أحمد ولد محمد، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي؛ الناني ولد اشروقه، وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة؛ سيدي محمد الطالب اعمر، وزير المياه والصرف الصحي؛

بالإضافة إلى عدد من العاملين في مؤسسة الرئاسة هم:

سيدي محمد الطالب اعمر، وزير المياه والصرف الصحي؛ سيدي محمد ولد سيدي جعفر، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية؛ تال عثمان، مستشار برئاسة الجمهورية؛الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.