موريتانيا.. أمطار خفيفة في ولايات الشمال

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية اليوم الخميس ، أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين الماضية، هطل كميات من الأمطار بعدة مناطق شمال البلاد، وذلك على النحو التالي:

ولاية آدرار:

أطار………………………………………….02 مم

شنقيط……………………………………..07 مم

وادان……………………………………….07 مم

أوجفت ……………………………………07

عين أهل الطايع………………………08 مم

ولاية داخلت نواذيبو:

نواذيبو……………………………………04 مم

بولنوار……………………………………13 مم

ولاية تيرس زمور:

أزويرات………………………………….04 مم

أفديرك………………………………….01 مم

ولاية إينشيري:

أكجوجت……………………………….05 مم