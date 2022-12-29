موريتانيا.. أمطار خفيفة في ولايات الشمال

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية اليوم الخميس ، أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين الماضية، هطل كميات من الأمطار بعدة مناطق شمال البلاد، وذلك على النحو التالي:
ولاية آدرار:
أطار………………………………………….02 مم
شنقيط……………………………………..07 مم
وادان……………………………………….07 مم
أوجفت ……………………………………07
عين أهل الطايع………………………08 مم
ولاية داخلت نواذيبو:
نواذيبو……………………………………04 مم
بولنوار……………………………………13 مم
ولاية تيرس زمور:
أزويرات………………………………….04 مم
أفديرك………………………………….01 مم
ولاية إينشيري:
أكجوجت……………………………….05 مم