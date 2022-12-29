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موريتانيا.. أمطار خفيفة في ولايات الشمال

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
ضواحي مدينة أطار (صحراء ميديا)

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية اليوم الخميس ، أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين الماضية، هطل كميات من الأمطار بعدة مناطق شمال البلاد، وذلك على النحو التالي:

ولاية آدرار:

أطار………………………………………….02 مم

شنقيط……………………………………..07 مم

وادان……………………………………….07 مم

أوجفت ……………………………………07

عين أهل الطايع………………………08 مم

ولاية داخلت نواذيبو:

نواذيبو……………………………………04 مم

بولنوار……………………………………13 مم

ولاية تيرس زمور:

أزويرات………………………………….04 مم

أفديرك………………………………….01 مم

ولاية إينشيري:

أكجوجت……………………………….05 مم

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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