هذه هي المشاريع التي سيطلقها غزاوني في لعيون وبوكي

بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، زيارة لمدينة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي، قبل أن يغادرها باتجاه مدينة بوكي بولاية لبراكنة.

ومن المتوقع أن يطلق ولد الغزواني في هاتين المدينتين، عدة مشاريع تنموية، بعضها متعلق بالمدينتين، وبعضها الآخر يشمل مناطق متعددة من البلاد، وتشمل المشاريع التي سيطلقها ولد الغزواني خلال زيارته للحوض الغربي ولبراكنة:

ـ إطلاق الأشغال في الشبكة الطرقية داخل مدينة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي.

ـ إطلاق أشغال إعادة ترميم وتأهيل 700 كلم من طريق الأمل، وطريق بوكي وكيهيدي

ـ إطلاق الأشغال في توسعة الشبكة الكهربائية في مدينة لعيون

ـ تدشين 10 مقرات تابعة للمجالس الجهوية في عدة ولايات موريتانية انطلاقا من مدينة لعيون

ـ تدشين مصنع لتحلية المياه في مدينة بوكي بولاية لبراكنة

ـ تدشين مشروع كهربة 9 قري في مقاطعة بوكي