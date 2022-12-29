bimbankmauritanie
chinguitel

chinguitel
أخبار

هذه هي المشاريع التي سيطلقها غزاوني في لعيون وبوكي

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، زيارة لمدينة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي، قبل أن يغادرها باتجاه مدينة بوكي بولاية لبراكنة.

ومن المتوقع أن يطلق ولد الغزواني في هاتين المدينتين، عدة مشاريع تنموية، بعضها متعلق بالمدينتين، وبعضها الآخر يشمل مناطق متعددة من البلاد، وتشمل المشاريع التي سيطلقها ولد الغزواني خلال زيارته للحوض الغربي ولبراكنة:

ـ إطلاق الأشغال في الشبكة الطرقية داخل مدينة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي.

ـ إطلاق أشغال إعادة ترميم وتأهيل 700 كلم من طريق الأمل، وطريق بوكي وكيهيدي

ـ إطلاق الأشغال في توسعة الشبكة الكهربائية في مدينة لعيون

ـ تدشين 10 مقرات تابعة للمجالس الجهوية في عدة ولايات موريتانية انطلاقا من مدينة لعيون

ـ تدشين مصنع لتحلية المياه في مدينة بوكي بولاية لبراكنة

ـ تدشين مشروع كهربة 9 قري في مقاطعة بوكي

 

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

مقالات ذات صلة

موريتانيا.. أمطار خفيفة في ولايات الشمال

منذ ساعتين

«غزواني» يبدأ زيارة لولايتي الحوض الغربي ولبراكنة

منذ ساعتين

تغييرات في صفوف القضاة بولاية تيرس زمور

منذ ساعتين

تخصيص أزيد من مائة مليار أوقية لميزانية موريتانيا 2023

منذ 3 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى